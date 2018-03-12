Армянский священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня

Представитель армянской патриархии в Израиле заявил, что в Благодатном огне нет никакого чуда, так как его зажигают сами священники.
Представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня священник Самуил Агоян в эфире израильского телевидения раскрыл тайну схождения Благодатного огня перед православной Пасхой. Он заявил, что трижды присутствовал в Храме при зажжении огня и видел, как патриархи просто зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. На самом деле никакой мистики в схождении Благодатного огня нет, добавил он.
Самуил Агоян, священник: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».
Слова отца Агояна вызвали возмущение стоявшего рядом представителя коптской церкви. Он закричал, что это ложь, и потребовал от журналистов прервать съемку. Отец Агоян на это возразил, что копты при зажжении огня не присутствуют, передает портал IsraelInfo.
Схождение Благодатного огня — один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, связанного с приближением Пасхи по православному календарю. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Пётр. Существует предание, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. Однако каждый год огонь неизменно сходит из возведенной в 1810 году Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Затем огонь развозят в храмы по всему миру.
Трансляцию схождения огня из Иерусалима традиционно ведет сайт НТВ.Ru.
Самуил Агоян, священник: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».
Слова отца Агояна вызвали возмущение стоявшего рядом представителя коптской церкви. Он закричал, что это ложь, и потребовал от журналистов прервать съемку. Отец Агоян на это возразил, что копты при зажжении огня не присутствуют, передает портал IsraelInfo.
Схождение Благодатного огня — один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, связанного с приближением Пасхи по православному календарю. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Пётр. Существует предание, что, если огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества. Однако каждый год огонь неизменно сходит из возведенной в 1810 году Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Затем огонь развозят в храмы по всему миру.
Трансляцию схождения огня из Иерусалима традиционно ведет сайт НТВ.Ru.
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