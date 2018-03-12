На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших

Спасатели обнаружили тела погибших на месте крушения самолета в аэропорту Катманду.
Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя правительства Непала. По его словам, спасатели «извлекли из обломков погибших и пострадавших». По предварительным данным, погибли по меньшей мере семь человек. Также сообщается о еще одном раненом.
Ранее говорилось о 17 пострадавших, которых доставили в больницы.
Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.
По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменнены все запланированные на понедельник рейсы.
Ранее говорилось о 17 пострадавших, которых доставили в больницы.
Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.
По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменнены все запланированные на понедельник рейсы.
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