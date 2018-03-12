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    В аэропорту Непала при посадке разбился пассажирский самолет

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    • Фото: @IndiaBusiness / twitter.com
    В аэропорту Непала при посадке разбился пассажирский самолет

    В аэропорту Непала при посадке разбился пассажирский самолет

    В аэропорту Непала при посадке разбился пассажирский самолет
  • Фото: @IndiaBusiness / twitter.com

    • Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в непальском международном аэропорту Трибхуван. Пострадали 17 человек.

    Как сообщает газета Kathmandu Post, самолет выполнял рейс Дакка — Катманду. Во время посадки в аэропорту Катманду воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле. После этого на борту начался пожар.

    По данным Reutеrs, пострадали по меньшей мере 17 из 67 находившихся на борту пассажиров. Они доставлены в больницу.

    В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.

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