В аэропорту Непала при посадке разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании
US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в непальском международном аэропорту Трибхуван. Пострадали 17 человек.
Как сообщает газета Kathmandu Post, самолет выполнял рейс Дакка — Катманду. Во время посадки в аэропорту Катманду воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле. После этого на борту начался пожар.
По данным Reutеrs, пострадали по меньшей мере 17 из 67 находившихся на борту пассажиров. Они доставлены в больницу.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.
По данным Reutеrs, пострадали по меньшей мере 17 из 67 находившихся на борту пассажиров. Они доставлены в больницу.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете.
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