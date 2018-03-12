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    Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ

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    Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ

    Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ

    Евросоюз продлил до 15 сентября антироссийские экономические санкции.

    Евросоюз продлил до 15 сентября экономические санкции в отношении 150 россиян и 38 российских компаний. Официальное заявление распространил сегодня Совет ЕС.

    Из заявления Совета ЕС: «12 марта 2018 года Совет продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года».

    Напомним, послы 28 стран-членов Евросоюза приняли решение о продлении санкций еще 21 февраля. Санкции подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС. Они были введены из-за вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году и событий на Украине.

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