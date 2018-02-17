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    Германия назвала условия снятия санкций с России

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    Германия назвала условия снятия санкций с России

    Германия назвала условия снятия санкций с России

    Поэтапная отмена антироссийских санкций должна начаться после отвода тяжелого вооружения из Донбасса. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

    Зигмар Габриэль: «Если нам удастся вывести тяжелое вооружение с востока Украины, то необходимо будет шаг за шагом снимать санкции. Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу».

    Германия, по словам министра, воспринимает Россию как центрального партнера в построении международной архитектуры безопасности. Он добавил, что страны вместе несут ответственность за безопасность и стабильность в мире, передает «Интерфакс».

    Зигмар Габриэль: «Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность».

    Ранее Зигмар Габриэль заявил о том, что власти Германии намерены улучшать отношения между Россией и Европейским союзом.

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