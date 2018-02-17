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    Глава МИД ФРГ: Германия намерена улучшить отношения между Россией и ЕС

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    • Фото: Reuters © 2018, Ralph Orlowski
    Глава МИД ФРГ: Германия намерена улучшить отношения между Россией и ЕС

    Глава МИД ФРГ: Германия намерена улучшить отношения между Россией и ЕС

    Глава МИД ФРГ: Германия намерена улучшить отношения между Россией и ЕС
  • Фото: Reuters © 2018, Ralph Orlowski

    • Власти Германии намерены улучшать отношения между Россией и Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Зигмар Габриэль: «Правительство (Германии) намерено вновь улучшить отношения (Евросоюза — ред.) с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия — наш большой европейский сосед».

    Он добавил, что Германия вместе с Россией хочет лучших отношений и стабильности на континенте. Также министр отметил улучшение развития экономических отношений между ФРГ и РФ, передает ТАСС.

    Зигмар Габриэль: «Но, как мы все знаем, потенциал и возможности намного больше. Нам нужны новые форматы переговоров с Россией, нужно использовать все форматы».

    Ранее сообщалось, что восстановление экономического сотрудничества между Россией и Германией обсудят на деловом завтраке, на котором присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.

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