На Украине решили принудить крымчан и жителей Донбасса к покаянию

Бывший украинский парламентарий Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, который обяжет жителей Крыма и Донбасса просить у Украины прощения.
Суть инициативы Сенченко подробно изложил на своей странице в Facebook. Экс-депутат сообщил, что законопроект «О прощении» коснется тех, кто ведет деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевает Россию. Одна из статей документа предлагает таким «категориям» крымчан и жителей Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».
Сенченко считает, что заявления о прощении должны рассматривать украинские суды. В качестве альтернативы уголовному наказанию предлагается ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, например, запретить им участвовать в выборах и работать во властных структурах.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД России посчитал утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не только не является участником внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе, но и заинтересована преодолении Украиной экономического и политического кризиса.
По итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, Крым стал российской территорией. За воссоединение с РФ высказались более 95% жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз повторяла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Проект Закону України «Про прощення»: дуже важливі статтіОпубликовано Андреем Сенченко 10 марта 2018 г.
Стаття 15. Текст прохання про прощення
Я, громадянин…
Сенченко считает, что заявления о прощении должны рассматривать украинские суды. В качестве альтернативы уголовному наказанию предлагается ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, например, запретить им участвовать в выборах и работать во властных структурах.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД России посчитал утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не только не является участником внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе, но и заинтересована преодолении Украиной экономического и политического кризиса.
По итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, Крым стал российской территорией. За воссоединение с РФ высказались более 95% жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва не раз повторяла, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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