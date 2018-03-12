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    В Москве вручили премию в области классической музыки. Нетребко, балет, музыка и музыканты, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве вручили премию в области классической музыки

    В Москве вручили премию в области классической музыки

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    В Москве вручили премию в области классической музыки

    В Москве вручили премию в области классической музыки

    В Москве вручили премию в области классической музыки

      В российской столице назвали имена лучших исполнителей классической музыки по версии международной музыкальной премии BraVo.

      Церемония награждения прошла в Большом театре, где собрались мировые звезды сцены, в том числе Хосе Каррерас, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Премии вручали в номинациях женский и мужской вокал, опера и балет, а также лучший альбом. За него награду посмертно присудили оперному певцу Дмитрию Хворостовскому за оперу Верди «Риголетто». Это была последняя запись исполнителя.

      В номинации «Балет года» награды удостоена Светлана Захарова за сольный проект Amore. Операми года признаны «Снегурочка» и «Кармен» режиссера Дмитрия Чернякова. Награда за лучшую классическую композицию в современном исполнении будет передана Даниилу Трифонову за диск Chopin Evocations. Международная премия BraVo была учреждена в прошлом году и охватывает музыку всех направлений и жанров.

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