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    Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского

    Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского

    Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Агент Дмитрия Хворостовского подтвердил смерть певца.

    Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста в России. «Это действительно, к сожалению, так случилось», — сказала она.

    Первыми о смерти знаменитого оперного певца сообщил Дмитрий Маликов, который узнал печальную новость от поэтессы Лилии Виноградовой. По словам близкой подруги артиста, Хворостовский скончался в 3:36 утра по лондонскому времени.

    О смерти артиста сообщается и на его официальной странице в Facebook. Представители семьи Хворостовского отметили, что певец мирно скончался этим утром в окружении родных и близких.

    On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky -…

    Опубликовано Dmitri Hvorostovsky 21 ноября 2017 г.


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