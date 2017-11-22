Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского

Агент Дмитрия Хворостовского подтвердил смерть певца.
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщила представитель артиста в России. «Это действительно, к сожалению, так случилось», — сказала она.
Первыми о смерти знаменитого оперного певца сообщил Дмитрий Маликов, который узнал печальную новость от поэтессы Лилии Виноградовой. По словам близкой подруги артиста, Хворостовский скончался в 3:36 утра по лондонскому времени.
О смерти артиста сообщается и на его официальной странице в Facebook. Представители семьи Хворостовского отметили, что певец мирно скончался этим утром в окружении родных и близких.
Хворостовскому было 55 лет. В июне 2015 года у певца диагностировали опухоль мозга. У него остались два сына и две дочери от двух браков.
Первыми о смерти знаменитого оперного певца сообщил Дмитрий Маликов, который узнал печальную новость от поэтессы Лилии Виноградовой. По словам близкой подруги артиста, Хворостовский скончался в 3:36 утра по лондонскому времени.
О смерти артиста сообщается и на его официальной странице в Facebook. Представители семьи Хворостовского отметили, что певец мирно скончался этим утром в окружении родных и близких.
On behalf of the Hvorostovsky family, it is with heavy hearts that we announce the passing of Dmitri Hvorostovsky -…Опубликовано Dmitri Hvorostovsky 21 ноября 2017 г.
Хворостовскому было 55 лет. В июне 2015 года у певца диагностировали опухоль мозга. У него остались два сына и две дочери от двух браков.
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