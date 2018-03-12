СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в Нью-Йорке

После крушения вертолета в районе пролива
Ист-Ривер три человека были спасены и доставлены в больницу в критическом состоянии.
Власти Нью-Йорка сообщили, что в вертолете Eurocopter AS350, который в воскресенье вечером рухнул в Ист-Ривер, находились 6 человек. Двое из них погибли, их тела подняли на поверхность водолазы.
Спасатели также помогли покинуть поврежденный вертолет еще троим людям, которых доставили в больницу в критическом состоянии. Пилот вертолета сумел спастись самостоятельно и его подобрал проходивший мимо буксир, передает Associated Press.
Некоторые СМИ Нью-Йорка сообщили, что в катастрофе погибли все 5 пассажиров вертолета, но власти не подтвердили эту информацию.
Спасатели также помогли покинуть поврежденный вертолет еще троим людям, которых доставили в больницу в критическом состоянии. Пилот вертолета сумел спастись самостоятельно и его подобрал проходивший мимо буксир, передает Associated Press.
Некоторые СМИ Нью-Йорка сообщили, что в катастрофе погибли все 5 пассажиров вертолета, но власти не подтвердили эту информацию.
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