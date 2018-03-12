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    СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в Нью-Йорке. Нью-Йорк, США, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в Нью-Йорке

    СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в Нью-Йорке

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    • Фото: Reuters © 2018, Darren Ornitz
    СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в Нью-Йорке

    СМИ: 4 человека выжили при падении вертолета в воду в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
    • Фото: Reuters © 2018, Darren Ornitz

      • После крушения вертолета в районе пролива Ист-Ривер три человека были спасены и доставлены в больницу в критическом состоянии.

      Власти Нью-Йорка сообщили, что в вертолете Eurocopter AS350, который в воскресенье вечером рухнул в Ист-Ривер, находились 6 человек. Двое из них погибли, их тела подняли на поверхность водолазы.

      Спасатели также помогли покинуть поврежденный вертолет еще троим людям, которых доставили в больницу в критическом состоянии. Пилот вертолета сумел спастись самостоятельно и его подобрал проходивший мимо буксир, передает Associated Press.

      смотретьВ Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер
      В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер
      Некоторые СМИ Нью-Йорка сообщили, что в катастрофе погибли все 5 пассажиров вертолета, но власти не подтвердили эту информацию.

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