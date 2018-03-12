В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер: видео

На месте крушения вертолета в районе пролива
Ист-Ривер в Нью-Йорке ведутся поисково-спасательные работы.
Как сообщает газета The New York Times, спасательные работы ведутся вблизи от острова Рузвельт, расположенном между Лонг-Айлендом и Манхэттеном.
По предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 5 человек. Об их состоянии никакой информации пока не поступало.
Момент падения вертолета в воду был снят очевидцами на видео.
Причины крушения вертолета будут установлены после завершения поисково-спасательных работ.
По предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 5 человек. Об их состоянии никакой информации пока не поступало.
Момент падения вертолета в воду был снят очевидцами на видео.
Причины крушения вертолета будут установлены после завершения поисково-спасательных работ.
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