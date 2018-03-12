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    В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер: видео. Нью-Йорк, США, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер: видео

    В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер: видео

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    • Фото: @tuanlungwang , @JJmagers / twitter.com
    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> вертолет рухнул в пролив <nobr>Ист-Ривер</nobr>: видео

    В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер: видео

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> вертолет рухнул в пролив <nobr>Ист-Ривер</nobr>: видео
    • Фото: @tuanlungwang , @JJmagers / twitter.com

      • На месте крушения вертолета в районе пролива Ист-Ривер в Нью-Йорке ведутся поисково-спасательные работы.

      Как сообщает газета The New York Times, спасательные работы ведутся вблизи от острова Рузвельт, расположенном между Лонг-Айлендом и Манхэттеном.

      По предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 5 человек. Об их состоянии никакой информации пока не поступало.

      Момент падения вертолета в воду был снят очевидцами на видео.

      Причины крушения вертолета будут установлены после завершения поисково-спасательных работ.

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