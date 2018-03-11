Глава ЦРУ заявил об адекватном ответе на появление у России нового оружия

Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, комментируя послание федеральному собранию Владимира Путина, заявил, что знает, как обезопасить американский народ от угроз.
Майкл Помпео прокомментировал в эфире телеканала Fox News создание в России новых видов вооружений.
Майкл Помпео, глава ЦРУ: «Путин говорит много вещей, которые лишены оснований. Не вдаваясь в подробности, скажу только то, что в его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в Министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз».
Глава разведывательного управления отметил, что Совет национальной безопасности при Белом доме занимается выработкой адекватных ответов на вызов.
Майкл Помпео: «В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям. По мере совершенствования технологий к этому добавляются кибервооружения, а не только те вооружения, которые он (президент России) описал».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что появление в России нового оружия не изменили «военного баланса» и не создали необходимость изменения военной политики США.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал», а также еще о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок, трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей», а также комплексе «Сармат» 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
Майкл Помпео, глава ЦРУ: «Путин говорит много вещей, которые лишены оснований. Не вдаваясь в подробности, скажу только то, что в его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в Министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз».
Глава разведывательного управления отметил, что Совет национальной безопасности при Белом доме занимается выработкой адекватных ответов на вызов.
Майкл Помпео: «В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям. По мере совершенствования технологий к этому добавляются кибервооружения, а не только те вооружения, которые он (президент России) описал».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что появление в России нового оружия не изменили «военного баланса» и не создали необходимость изменения военной политики США.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал», а также еще о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок, трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей», а также комплексе «Сармат» 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
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