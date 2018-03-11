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    Глава ЦРУ заявил об адекватном ответе на появление у России нового оружия

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Harnik
    Глава ЦРУ заявил об адекватном ответе на появление у России нового оружия

    Глава ЦРУ заявил об адекватном ответе на появление у России нового оружия

    Глава ЦРУ заявил об адекватном ответе на появление у России нового оружия
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Harnik

    • Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео, комментируя послание федеральному собранию Владимира Путина, заявил, что знает, как обезопасить американский народ от угроз.

    Майкл Помпео прокомментировал в эфире телеканала Fox News создание в России новых видов вооружений.

    Майкл Помпео, глава ЦРУ: «Путин говорит много вещей, которые лишены оснований. Не вдаваясь в подробности, скажу только то, что в его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в Министерстве обороны США отслеживаем все это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз».

    Глава разведывательного управления отметил, что Совет национальной безопасности при Белом доме занимается выработкой адекватных ответов на вызов.

    Майкл Помпео: «В каждом отдельном случае, будь то системы вооружений России или Китая, кто-то кого-то опережает. От Америки требуется обеспечить наличие оборонных систем, адекватных этим вооружениям. По мере совершенствования технологий к этому добавляются кибервооружения, а не только те вооружения, которые он (президент России) описал».

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