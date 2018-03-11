Ход конем: Россия асимметрично ответила на расширение НАТО на Восток

В России прошли очередные
учебно-боевые пуски ракетного комплекса «Кинжал». Первые после того, как Путин официально объявил о его существовании. Это значит, что Москва публично демонстрирует новую систему вооружений, обращая внимание Запада на то, что в России она есть.
Между тем в США ситуацию комментируют вовсе не первые лица государства. А это значит, что сейчас любое заявление Трампа может сыграть против него — поэтому он держит паузу, а Пентагон в это время уверяет, что может разбить Россию с подводных лодок.
Потому что американцев надо как-то успокаивать. Ведь отвечающий за силы НАТО в Европе генерал Скапаротти заявляет: Россия пытается изменить баланс сил, правила игры и лишить Америку превосходства. Как раз это Россия и делает — потому что не должно быть мира, в котором один игрок определяет, как будут жить остальные.
Сергей Тарасевич, начальник 4-го ЦНИИ Минобороны России: «Мы относимся к нашему ракетному комплексу „Авангард“, как и к комплексу „Кинжал“, в первую очередь как к средству гарантированного ответного удара. В плотных слоях атмосферы. При этом полет осуществляется на межконтинентальную дальность и со сверхзвуковой скоростью».
Американцы знали, что Россия это может, но верили в образцы демократий, на которые должен ориентироваться весь мир.
Владислав Шурыгин, военный эксперт: «Одним из главных условий американцев в 1990 году, когда они встречались с Ельциным, было его обещание, что, как только он придет к власти, он закроет три основных направления, которые американцы считали угрожающими. Имелись в виду направления и разработки ВПК. Это разработки по лазерному оружию, в которых мы опережали американцев примерно на 15–20 лет, это разработки по противоспутниковому оружию, в котором мы также опережали американцев, это разработки в области создания ядерных двигателей и ракет неограниченной дальности».
После развала Советского Союза у человечества был шанс построить глобальную систему безопасности не на балансе страха, а на всеобщем доверии и конструктивном диалоге. Но этого не случилось, потому что те, кто считал себя победителями в холодной войне, начали перекраивать мир по своим лекалам.
Рэй МакГоверн, с 1963 по 1990 год военный аналитик ЦРУ: «Ведь был же момент, когда разумные люди у нас и у вас договорились — останавливаемся и тщательно соблюдаем баланс сил. И так мы с 72-го года, с договора по ПРО, продержались 30 лет, пока Буш-младший не решил: нам больше не надо. И с этого момента понеслось».
Это как раз об «американском зонтике» ПРО, который вдруг стал распускаться все шире и шире: 9 космических аппаратов, 47 РЛС, корабельные комплексы, противоракеты на Аляске, пусковые установки в Румынии — и скоро такие же в Польше. В ответ Россия строила ПВО и предлагала создать общую систему глобальной безопасности, чтобы играть по старым добрым правилам. И год за годом получала отказ.
Ролан Дюма, в 1988–1993 годах министр иностранных дел Франции: «Вас обманули. Вам обещали безопасность, если вы будете играть по правилам Запада. НАТО не будет расширяться в вашу сторону, договора о балансе сил останутся договорами. Никто не собирался ничего соблюдать, понимая, что гонку вооружений вы не потянете. Вы сделали правильно. Ход конем — асимметричный ответ».
Смысл происходящего прост: Россия не дает втянуть себя в гонку вооружений, поскольку помнит горький опыт Советского Союза, подорвавшегося именно на этой гонке. Асимметричный ответ, который Россия дает сегодня, ставит жирную точку в рассуждениях, нужно или нет гнать вперед эту гонку.
Российский асимметричный ответ не нарушает никаких договоров, заключенных между Россией и США. Российский асимметричный ответ является именно ответом. И на дисбаланс обычных вооружений в мире, и на выход американцев из договора по ПРО, и на расширение НАТО на Восток. Симметричный ответ в такой ситуации невозможен, потому что, во-первых, для нас это дорого, во-вторых мы должны учитывать господство американцев в море. Асимметричный ответ выбирается для того, чтобы показать: мы хотим, чтобы система глобальной безопасности строилась на балансе сил, на взаимном уважении и на взаимном понимании.
И даже если не касаться разрастания «американского зонтика», не говорить о разработке США новых высокоточных неядерных видов вооружений, есть новая американская ядерная доктрина, по которой ядерный удар может быть ответом на любую, даже неядерную угрозу. А это и есть то самое нарушение стратегической стабильности.
Поэтому в ответ на внешние угрозы Россия создала мощный оборонительный комплекс уникального оружия, преимуществом которого в первую очередь является мгновенность доставки энергии и неограниченный боезапас. В будущем он несомненно будет нести боевое дежурство на защите нашей Родины.
Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Потому что американцев надо как-то успокаивать. Ведь отвечающий за силы НАТО в Европе генерал Скапаротти заявляет: Россия пытается изменить баланс сил, правила игры и лишить Америку превосходства. Как раз это Россия и делает — потому что не должно быть мира, в котором один игрок определяет, как будут жить остальные.
Сергей Тарасевич, начальник 4-го ЦНИИ Минобороны России: «Мы относимся к нашему ракетному комплексу „Авангард“, как и к комплексу „Кинжал“, в первую очередь как к средству гарантированного ответного удара. В плотных слоях атмосферы. При этом полет осуществляется на межконтинентальную дальность и со сверхзвуковой скоростью».
Американцы знали, что Россия это может, но верили в образцы демократий, на которые должен ориентироваться весь мир.
Владислав Шурыгин, военный эксперт: «Одним из главных условий американцев в 1990 году, когда они встречались с Ельциным, было его обещание, что, как только он придет к власти, он закроет три основных направления, которые американцы считали угрожающими. Имелись в виду направления и разработки ВПК. Это разработки по лазерному оружию, в которых мы опережали американцев примерно на 15–20 лет, это разработки по противоспутниковому оружию, в котором мы также опережали американцев, это разработки в области создания ядерных двигателей и ракет неограниченной дальности».
После развала Советского Союза у человечества был шанс построить глобальную систему безопасности не на балансе страха, а на всеобщем доверии и конструктивном диалоге. Но этого не случилось, потому что те, кто считал себя победителями в холодной войне, начали перекраивать мир по своим лекалам.
Рэй МакГоверн, с 1963 по 1990 год военный аналитик ЦРУ: «Ведь был же момент, когда разумные люди у нас и у вас договорились — останавливаемся и тщательно соблюдаем баланс сил. И так мы с 72-го года, с договора по ПРО, продержались 30 лет, пока Буш-младший не решил: нам больше не надо. И с этого момента понеслось».
Это как раз об «американском зонтике» ПРО, который вдруг стал распускаться все шире и шире: 9 космических аппаратов, 47 РЛС, корабельные комплексы, противоракеты на Аляске, пусковые установки в Румынии — и скоро такие же в Польше. В ответ Россия строила ПВО и предлагала создать общую систему глобальной безопасности, чтобы играть по старым добрым правилам. И год за годом получала отказ.
Ролан Дюма, в 1988–1993 годах министр иностранных дел Франции: «Вас обманули. Вам обещали безопасность, если вы будете играть по правилам Запада. НАТО не будет расширяться в вашу сторону, договора о балансе сил останутся договорами. Никто не собирался ничего соблюдать, понимая, что гонку вооружений вы не потянете. Вы сделали правильно. Ход конем — асимметричный ответ».
Смысл происходящего прост: Россия не дает втянуть себя в гонку вооружений, поскольку помнит горький опыт Советского Союза, подорвавшегося именно на этой гонке. Асимметричный ответ, который Россия дает сегодня, ставит жирную точку в рассуждениях, нужно или нет гнать вперед эту гонку.
Российский асимметричный ответ не нарушает никаких договоров, заключенных между Россией и США. Российский асимметричный ответ является именно ответом. И на дисбаланс обычных вооружений в мире, и на выход американцев из договора по ПРО, и на расширение НАТО на Восток. Симметричный ответ в такой ситуации невозможен, потому что, во-первых, для нас это дорого, во-вторых мы должны учитывать господство американцев в море. Асимметричный ответ выбирается для того, чтобы показать: мы хотим, чтобы система глобальной безопасности строилась на балансе сил, на взаимном уважении и на взаимном понимании.
И даже если не касаться разрастания «американского зонтика», не говорить о разработке США новых высокоточных неядерных видов вооружений, есть новая американская ядерная доктрина, по которой ядерный удар может быть ответом на любую, даже неядерную угрозу. А это и есть то самое нарушение стратегической стабильности.
Поэтому в ответ на внешние угрозы Россия создала мощный оборонительный комплекс уникального оружия, преимуществом которого в первую очередь является мгновенность доставки энергии и неограниченный боезапас. В будущем он несомненно будет нести боевое дежурство на защите нашей Родины.
Подробнее — в репортаже программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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