В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию из-под воды

Соединtнные Штаты способны ответить на любую атаку со стороны России. Об этом заявил председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Как сообщается на сайте комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, заявление Хайтена было сделано в ответ на послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.
По словам Хайтена, США готовы к любым угрозам и ни у кого не должно возникать сомнений на этот счет. Генерал считает, что РФ ничего не может противопоставить американской обороне, за исключением массированной атаки.
Джон Хайтен: «Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути».
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о созданных в России новых образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности. После заявлений Путина американские сенаторы-демократы призвали госсекретаря Рекса Тиллерсона начать стратегический диалог с Россией.
По словам Хайтена, США готовы к любым угрозам и ни у кого не должно возникать сомнений на этот счет. Генерал считает, что РФ ничего не может противопоставить американской обороне, за исключением массированной атаки.
Джон Хайтен: «Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути».
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о созданных в России новых образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности. После заявлений Путина американские сенаторы-демократы призвали госсекретаря Рекса Тиллерсона начать стратегический диалог с Россией.
Комментарии