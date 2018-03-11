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    Брэд Питт после развода с Джоли бросил заниматься сексом

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    • Фото: Reuters © 2018, Juan Medina
    Брэд Питт после развода с Джоли бросил заниматься сексом

    Брэд Питт после развода с Джоли бросил заниматься сексом

    Брэд Питт после развода с Джоли бросил заниматься сексом
  • Фото: Reuters © 2018, Juan Medina

    • Голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли решил на год отказаться от секса.

    Как пишет издание The Sun, ссылаясь на источник из окружения актера, Питт собирается заняться ежедневной заботой о теле, тренировками и медитацией. Сейчас он хорошо питается и не употребляет алкоголь. По мнению самого Питта, это поможет ему пережить развод и разобраться в себе.

    Источник: «Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог».

    Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.

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    «Всё стало плохо»: Джоли и Питт рассказали о жизни после развода
    Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

    У Питта и Джоли шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

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