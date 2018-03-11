Брэд Питт после развода с Джоли бросил заниматься сексом

Голливудский актер Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли решил на год отказаться от секса.
Как пишет издание The Sun, ссылаясь на источник из окружения актера, Питт собирается заняться ежедневной заботой о теле, тренировками и медитацией. Сейчас он хорошо питается и не употребляет алкоголь. По мнению самого Питта, это поможет ему пережить развод и разобраться в себе.
Источник: «Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог».
Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.
Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
У Питта и Джоли шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.
Источник: «Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог».
Напомним, о расставании знаменитой голливудской пары стало известно в сентябре 2016 года. Джоли решила расторгнуть брак, сославшись на «непримиримые разногласия между супругами». Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.
Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
У Питта и Джоли шестеро детей — трое приемных и трое биологических: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.
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