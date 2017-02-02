Брэд Питт лечится от алкогольной зависимости после расставания с Джоли

Бред Питт проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.
Питт был замечен в гостинице, специализирующейся на интенсивных программах для зависимых. Знаменитый актер пять дней провел в пятизвездочном отеле Casa Del Mar в Калифорнии и потратил там 15 тысяч долларов. После курса звезда Голливуда должен будет несколько раз в месяц приезжать в отель для того, чтобы принять участие в собрании «Анонимных наркоманов».
Поддержали Питта, решившего отказаться от пагубных привычек, решили друзья. Все в том же отеле они устроили для него безалкогольную вечеринку под названием Sexy Sober Sunday, сообщает сайт «Комсомольской правды».
ФБР сняло обвинения с Брэда Питта.
Кроме того, Джоли заявляла, что Питт наркоман, алкоголик, а также испытывает проблемы с гневом, и поэтому может быть опасен для семьи.
Поддержали Питта, решившего отказаться от пагубных привычек, решили друзья. Все в том же отеле они устроили для него безалкогольную вечеринку под названием Sexy Sober Sunday, сообщает сайт «Комсомольской правды».
ФБР сняло обвинения с Брэда Питта.
Кроме того, Джоли заявляла, что Питт наркоман, алкоголик, а также испытывает проблемы с гневом, и поэтому может быть опасен для семьи.
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