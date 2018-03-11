«Я сделала это»: фигуристка Трусова рассказала про исполнение двух четверных прыжков

Фигуристкам покорился двойной прыжок в четыре оборота. Рекордно взлететь надо льдом удалось
13-летней россиянке Александре Трусовой. Мировую сенсацию зафиксировали на юниорском чемпионате мира в Софии.
Оставшуюся часть программы Трусова откатала без помарок, не оставив надежд соперницам. Юная фигуристка получила рекордные оценки за технику и, конечно, золото. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе, которая воспитала олимпийских медалисток Алину Загитову и Евгению Медведеву. После выступления Александра Трусова заявила, что двум чистым прыжкам в четыре оборота на юниорском чемпионате мира она рада больше, чем победе на турнире.
Александра Трусова, фигуристка: «Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому. И я сделала это! После того как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы. Мне все еще надо было сделать три сложных каскада. Я должна была собраться».
На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии Трусова победила, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе она чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп и стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.
Александра Трусова, фигуристка: «Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому. И я сделала это! После того как я смогла сделать эти четверные прыжки, я была очень рада. Но мне еще надо было прокатать оставшуюся часть программы. Мне все еще надо было сделать три сложных каскада. Я должна была собраться».
На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Софии Трусова победила, набрав 225,52 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе она чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп и стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка.
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