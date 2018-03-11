Российские фигуристы победили во всех дисциплинах юниорского ЧМ

На юниорском первенстве мира по фигурному катанию в Софии все золотые награды завоевали российские спортсмены.
На завершившемся в Софии юниорском чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсмены победили во всех дисциплинах, завоевав золотые награды. В соревнованиях одиночниц первое место заняла 13-летняя Александра Трусова, получившая по сумме короткой и произвольной программ 225,52 балла. Во время выступления она великолепно исполнила два прыжка в четыре оборота. Судьи оценили технические элементы в выступлении россиянки на 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом, пишет ТАСС.
Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания РФ: «Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. 9 медалей из 12 — просто фантастический результат… В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов».
Татьяна Тарасова, тренер: «Просто восторг. Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение. Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Они бегут и тянут за собой весь земной шар».
Второе место заняла 14-летняя российская фигуристка Алена Косторная (207,39). Бронзовая награда у японской спортсменки Мако Ямаситы (195,17). Четвертое место заняла 17-летняя россиянка Станислава Константинова (186,35).
В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Серебряные и бронзовые награды завоевали российские пары: Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов.
В первенстве танцевальных дуэтов лидировали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Бронзовая награда у Арины Ушаковой и Максима Некрасова. Победителем в мужском одиночном катании стал 18-летний Алексей Ерохов, серебряную награду завоевал другой представитель России Артур Даниэлян.
Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания РФ: «Я не помню, чтобы у нас когда-то было столь успешное выступление на юниорском чемпионате мира. 9 медалей из 12 — просто фантастический результат… В истории женского одиночного катания впервые были исполнены два четверных прыжках в произвольной программе, для юниорских соревнований это рекордная сумма баллов».
Татьяна Тарасова, тренер: «Просто восторг. Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они — первооткрыватели, а им всегда почет и уважение. Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Они бегут и тянут за собой весь земной шар».
Второе место заняла 14-летняя российская фигуристка Алена Косторная (207,39). Бронзовая награда у японской спортсменки Мако Ямаситы (195,17). Четвертое место заняла 17-летняя россиянка Станислава Константинова (186,35).
В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Серебряные и бронзовые награды завоевали российские пары: Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов.
В первенстве танцевальных дуэтов лидировали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Бронзовая награда у Арины Ушаковой и Максима Некрасова. Победителем в мужском одиночном катании стал 18-летний Алексей Ерохов, серебряную награду завоевал другой представитель России Артур Даниэлян.
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