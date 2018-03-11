ФСБ предотвратила теракт в Саратовской области

В Саратовской области ликвидированы члены законспирированной террористической ячейки, которые планировали теракт в регионе.
При попытке задержания преступники, планировавшие теракт в Саратовской области, оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы, сообщили сегодня в ФСБ.
Центр общественных связей ФСБ: «11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью».
На месте сотрудники спецслужб нашли принадлежащие террористам пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.
В связи с приготовлением к террористическому акту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин, выступая в феврале на коллегии ФСБ, заявил, что в 2017 году сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами под контролем НАК предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.
Центр общественных связей ФСБ: «11 марта 2018 года при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью».
На месте сотрудники спецслужб нашли принадлежащие террористам пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.
В связи с приготовлением к террористическому акту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин, выступая в феврале на коллегии ФСБ, заявил, что в 2017 году сотрудники ФСБ вместе с другими силовыми структурами под контролем НАК предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.
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