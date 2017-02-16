Путин заявил о предотвращении 16 терактов в России

Российские спецслужбы в этом году предотвратили 16 террористических актов, а также десятки других преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.
Владимир Путин: «ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов».
Президент поставил перед ФСБ задачу продолжать активно выявлять и блокировать деятельность террористов, пресекать их финансирование и «подрывную деятельность» в Интернете, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа».
По словам главы государства, число преступлений террористической направленности в России снизилось, что подтверждается показателями прошлого года. Путин подчеркнул, что необходимость усиления борьбы с терроризмом связана в том числе и с обострением ситуации на Украине.
Президент поставил перед ФСБ задачу продолжать активно выявлять и блокировать деятельность террористов, пресекать их финансирование и «подрывную деятельность» в Интернете, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин: «Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа».
По словам главы государства, число преступлений террористической направленности в России снизилось, что подтверждается показателями прошлого года. Путин подчеркнул, что необходимость усиления борьбы с терроризмом связана в том числе и с обострением ситуации на Украине.
Комментарии