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  • 16.02, 17:45
Путин заявил о предотвращении 16 терактов в России. Интернет, Путин, спецслужбы, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин заявил о предотвращении 16 терактов в России

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Путин заявил о предотвращении 16 терактов в России

Путин заявил о предотвращении 16 терактов в России

    Российские спецслужбы в этом году предотвратили 16 террористических актов, а также десятки других преступлений, связанных с террористической деятельностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ в четверг.

    Владимир Путин: «ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов».

    Президент поставил перед ФСБ задачу продолжать активно выявлять и блокировать деятельность террористов, пресекать их финансирование и «подрывную деятельность» в Интернете, сообщает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа».

    По словам главы государства, число преступлений террористической направленности в России снизилось, что подтверждается показателями прошлого года. Путин подчеркнул, что необходимость усиления борьбы с терроризмом связана в том числе и с обострением ситуации на Украине.

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