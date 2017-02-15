ВСУ ведет артиллерийский обстрел Спартака и окрестностей Ясиноватой

В Минобороны ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками из крупнокалиберной артиллерии Ясиноватой и населенного пункта Спартак.
В Минобороны ДНР сообщили, что украинские силовики ведут обстрел из артиллерии 122 мм и 152 мм по населенному пункту Спартак и окрестностям Ясиноватой. Со стороны северо-запада Донецка слышны взрывы.
Ранее и в наблюдательной миссии ОБСЕ подтвердили, что в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком сложилась тяжелая ситуация. А в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, подрывающие режим минских договоренностей, напоминает РИА Новости.
более тысячи человек вышли на митинг в центре Донецка. Люди собрались у гостиницы, где живут члены миссии ОБСЕ. Жители ДНР выразили возмущение, что за 2 года ОБСЕ не сделало ничего для прекращения обстрелов их домов украинскими силовиками.
Ранее и в наблюдательной миссии ОБСЕ подтвердили, что в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком сложилась тяжелая ситуация. А в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, наши ребята героически продвинулись вперед».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, подрывающие режим минских договоренностей, напоминает РИА Новости.
более тысячи человек вышли на митинг в центре Донецка. Люди собрались у гостиницы, где живут члены миссии ОБСЕ. Жители ДНР выразили возмущение, что за 2 года ОБСЕ не сделало ничего для прекращения обстрелов их домов украинскими силовиками.
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