Ярош заявил о планах захватить Кубань и Воронеж

Экс-глава запрещенных в России «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории России.
В эфире украинского телеканала ZIK бывший лидер «Правого сектора» заявил, что для победы Украине, в первую очередь, необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента».
Дмитрий Ярош: «Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Также это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года».
После этого, уверен Ярош, можно будет перейти и к захвату российских территорий. В частности, среди них Ярош выделил «Кубань, Донщину (Ростовская область) и Воронеж», полагая, что у Украины есть потенциал для их завоевания.
Ранее, накануне командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе. При этом он добавил, что сам хотел бы, чтобы ВСУ дошли до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».
Дмитрий Ярош: «Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Также это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года».
После этого, уверен Ярош, можно будет перейти и к захвату российских территорий. В частности, среди них Ярош выделил «Кубань, Донщину (Ростовская область) и Воронеж», полагая, что у Украины есть потенциал для их завоевания.
Ранее, накануне командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться «как минимум» на российской границе. При этом он добавил, что сам хотел бы, чтобы ВСУ дошли до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».
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