Украинский командир рассказал о мечте дойти до Москвы

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что война в Донбассе должна завершиться на «как минимум» на границе Украины и России.
Об этом Сухаревский рассказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель». В частности, на вопрос о том, где должна завершиться война в Донбассе, Сухаревский ответил, что украинские войска должны дойти «как минимум» до границы с Россией.
При этом он добавил, что сам хотел бы, чтобы ВСУ дошли до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская». Так военнослужащий намекнул на собственную фамилию.
Между тем журналист отметил, что мечта военного выглядит не очень реалистичной.
Добавим, что борьба с «российской агрессией» является одной из любимых тем на Украине и о желании «дойти» до российской столицы там заявляют не первый раз. Так, ранее украинский депутат Андрей Тетерук говорил, что украинская армия скоро победит российскую и проведет парад на Красной площади. А другой депутат — Игорь Мосийчук — заявлял, что ВСУ не только захватят Москву, но и разрушат Кремль.
При этом он добавил, что сам хотел бы, чтобы ВСУ дошли до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская». Так военнослужащий намекнул на собственную фамилию.
Между тем журналист отметил, что мечта военного выглядит не очень реалистичной.
Добавим, что борьба с «российской агрессией» является одной из любимых тем на Украине и о желании «дойти» до российской столицы там заявляют не первый раз. Так, ранее украинский депутат Андрей Тетерук говорил, что украинская армия скоро победит российскую и проведет парад на Красной площади. А другой депутат — Игорь Мосийчук — заявлял, что ВСУ не только захватят Москву, но и разрушат Кремль.
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