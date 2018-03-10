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    Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов на шахматную корону

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    • Фото: @chessbokeh / twitter.com
    Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов на шахматную корону
  • Фото: @chessbokeh / twitter.com

    • Гроссмейстер Владимир Крамник обыграл Александра Грищука белыми фигурами, а Сергей Карякин уступил Шахрияру Мамедьярову в первом туре шахматного турнира претендентов.

    В первом туре турнира претендентов на шахматную корону, который проходит в Берлине, российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу в партии с соотечественником Александром Грищуком. Крамник играл белыми фигурами.

    Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Армянский шахматистн Левон Аронян сыграл вничью партию с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, а американец Фабиано Каруана выиграл у своего соотечественника Уэсли Со.

    В следующем туре, который состоится в Берлине в воскресенье, Крамник сыграет партию с Карякиным, Грищук сразится с Со, Дин Лижэнь — с Каруаной, а Мамедьяров — с Ароняном, пишет РИА Новости.

    смотретьСильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон
    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон
    Турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель состязания восьми сильнейших шахматистов сразится в ноябре в Лондоне за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

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