Крамник победил Грищука в первом туре турнира претендентов на шахматную корону

Гроссмейстер Владимир Крамник обыграл Александра Грищука белыми фигурами, а Сергей Карякин уступил Шахрияру Мамедьярову в первом туре шахматного турнира претендентов.
В первом туре турнира претендентов на шахматную корону, который проходит в Берлине, российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу в партии с соотечественником Александром Грищуком. Крамник играл белыми фигурами.
Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Армянский шахматистн Левон Аронян сыграл вничью партию с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, а американец Фабиано Каруана выиграл у своего соотечественника Уэсли Со.
В следующем туре, который состоится в Берлине в воскресенье, Крамник сыграет партию с Карякиным, Грищук сразится с Со, Дин Лижэнь — с Каруаной, а Мамедьяров — с Ароняном, пишет РИА Новости.
Турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель состязания восьми сильнейших шахматистов сразится в ноябре в Лондоне за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Другой российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову. Армянский шахматистн Левон Аронян сыграл вничью партию с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем, а американец Фабиано Каруана выиграл у своего соотечественника Уэсли Со.
В следующем туре, который состоится в Берлине в воскресенье, Крамник сыграет партию с Карякиным, Грищук сразится с Со, Дин Лижэнь — с Каруаной, а Мамедьяров — с Ароняном, пишет РИА Новости.
Турнир претендентов завершится 27 марта. Победитель состязания восьми сильнейших шахматистов сразится в ноябре в Лондоне за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.
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