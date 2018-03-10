Кто в Доме хозяин? <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Кто в Доме хозяин? 16+
    •  
    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон. Берлин, Германия, шахматы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

    комментировать
    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

      Сегодня в Берлине стартует шахматный турнир претендентов. Восемь сильнейших гроссмейстеров планеты поборются за право оспорить титул действующего чемпиона мира. Им предстоит провести серию встреч, которые и выявят того, кто вступит в бой с шахматным королем. Партия года состоится в ноябре в Лондоне.

      В порядке рейтинга первым вызывается Сергей Карякин. Как и на недавних международных соревнованиях по быстрым шахматам в Москве, на турнире претендентов в Берлине российский гроссмейстер Карякин — номер один в рейтинге. Но о прошлых заслугах можно забыть. Об этом говорят и сами шахматисты, и эксперты. Явного фаворита на турнире нет, как и слабых участников.

      Сергей Карякин, шахматист: «Турнир очень серьезный, все очень сильные. В этом турнире играет множество экс-чемпионов мира и вице-чемпионов мира. Два года назад мне удалось подобный турнир выиграть. Посмотрим, смогу ли я сейчас. Конечно, я прекрасно понимаю, что будет очень сложно. Но будем бороться».

      В восьмерке сильнейших — два гроссмейстера из США, по одному из Армении, Азербайджана и Китая, а также три россиянина — Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук. Правда, в этой тройке каждый сам за себя. По итогам жеребьевки российским шахматистам во время турнира придется сыграть в том числе и друг с другом. И даже не один раз.

      Александр Грищук, шахматист: «На троих проще сообразить, наверное. А если серьезно, то только победа имеет значение. Я считаю, она имеет значение, если потом выиграешь матч на первенство мира».

      Победитель турнира претендентов осенью сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном. Российское численное превосходство на таких соревнованиях никаких преимуществ, к сожалению, не дает. К примеру, на позапрошлом турнире среди 8 участников было 4 гроссмейстера из России, но в итоге все выступили неудачно. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru