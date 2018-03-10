Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон

Сегодня в Берлине стартует шахматный турнир претендентов. Восемь сильнейших гроссмейстеров планеты поборются за право оспорить титул действующего чемпиона мира. Им предстоит провести серию встреч, которые и выявят того, кто вступит в бой с шахматным королем. Партия года состоится в ноябре в Лондоне.

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В порядке рейтинга первым вызывается Сергей Карякин. Как и на недавних международных соревнованиях по быстрым шахматам в Москве, на турнире претендентов в Берлине российский гроссмейстер Карякин — номер один в рейтинге. Но о прошлых заслугах можно забыть. Об этом говорят и сами шахматисты, и эксперты. Явного фаворита на турнире нет, как и слабых участников.



Сергей Карякин, шахматист: «Турнир очень серьезный, все очень сильные. В этом турнире играет множество экс-чемпионов мира и вице-чемпионов мира. Два года назад мне удалось подобный турнир выиграть. Посмотрим, смогу ли я сейчас. Конечно, я прекрасно понимаю, что будет очень сложно. Но будем бороться».



В восьмерке сильнейших — два гроссмейстера из США, по одному из Армении, Азербайджана и Китая, а также три россиянина — Сергей Карякин, Владимир Крамник и Александр Грищук. Правда, в этой тройке каждый сам за себя. По итогам жеребьевки российским шахматистам во время турнира придется сыграть в том числе и друг с другом. И даже не один раз.



Александр Грищук, шахматист: «На троих проще сообразить, наверное. А если серьезно, то только победа имеет значение. Я считаю, она имеет значение, если потом выиграешь матч на первенство мира».



Победитель турнира претендентов осенью сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном. Российское численное превосходство на таких соревнованиях никаких преимуществ, к сожалению, не дает. К примеру, на позапрошлом турнире среди 8 участников было 4 гроссмейстера из России, но в итоге все выступили неудачно. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Коневича.