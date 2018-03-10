Блогер раскрыл планы Порошенко по «быстрой зачистке» Донбасса

Украинский блогер Мартин Брест рассказал о планах Порошенко быстро «зачистить» Донбасс после ввода миротворцев.
Военный замысел украинского президента блогер раскрыл на своей странице в Facebook. По словам Бреста, о своем плане Порошенко рассказал на закрытой встрече с блогерами.
Мартин Брест, блогер: «План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле „без оружия — живи, с оружием — смерть“».
При этом блогер отметил, что тем, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, давать амнистию на Украине «никто не собирается».
Напомним, впервые идею о возможном размещении миссии ООН в Донбассе в сентябре 2017 года озвучил Владимир Путин. Он дал поручение МИД внести в СБ ООН соответствующую резолюцию. Но договориться о международном контингенте никак не удается: Москва считает, что он нужен только на линии соприкосновения, а Вашингтон и Киев настаивают, чтобы миссия распространилась на всю территорию ДНР и ЛНР, включая границу с Россией. Кроме этого, украинская сторона выступает против участия в миссии российских военных.
Мартин Брест, блогер: «План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле „без оружия — живи, с оружием — смерть“».
При этом блогер отметил, что тем, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР, давать амнистию на Украине «никто не собирается».
Напомним, впервые идею о возможном размещении миссии ООН в Донбассе в сентябре 2017 года озвучил Владимир Путин. Он дал поручение МИД внести в СБ ООН соответствующую резолюцию. Но договориться о международном контингенте никак не удается: Москва считает, что он нужен только на линии соприкосновения, а Вашингтон и Киев настаивают, чтобы миссия распространилась на всю территорию ДНР и ЛНР, включая границу с Россией. Кроме этого, украинская сторона выступает против участия в миссии российских военных.
Комментарии