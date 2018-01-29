Волкер и Сурков обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что обсуждал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, однако конкретного плана выработано не было.
Курт Волкер рассказал, что обговаривал с Владиславом Сурковым вопрос размещения миротворцев, однако подчеркнул, что какой-либо конкретики по этому вопросу пока нет. «Мы не обсуждали состав миссии и ее численность», — отметил американский дипломат.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «В этот раз я бы отметил большую открытость в смысле обсуждения перспектив расширения мандата будущих миротворцев и расширения зоны их действия».
Волкер отметил, что у США не было никаких «экстраординарных предложений» и подтвердил американскую позицию: миротворческие силы должны быть размещены на всей территории региона, в том числе на границе с РФ. А мандат контингента должен включать не только защиту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, как предлагает российская сторона.
После переговоров с Куртом Волкером помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «дубайский пакет» американских предложений «вполне реализуемым». Он подчеркнул, что «Россия внимательно изучит новые предложения США по Украине и своевременно даст ответ».
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера по вопросам Украины. До этого политики проводили переговоры в Минске 21 августа 2017 года, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Ранее в Кремле отмечали, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от встречи в Дубае.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «В этот раз я бы отметил большую открытость в смысле обсуждения перспектив расширения мандата будущих миротворцев и расширения зоны их действия».
Волкер отметил, что у США не было никаких «экстраординарных предложений» и подтвердил американскую позицию: миротворческие силы должны быть размещены на всей территории региона, в том числе на границе с РФ. А мандат контингента должен включать не только защиту специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, как предлагает российская сторона.
После переговоров с Куртом Волкером помощник президента РФ Владислав Сурков назвал «дубайский пакет» американских предложений «вполне реализуемым». Он подчеркнул, что «Россия внимательно изучит новые предложения США по Украине и своевременно даст ответ».
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера по вопросам Украины. До этого политики проводили переговоры в Минске 21 августа 2017 года, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде. Ранее в Кремле отмечали, что не ожидают каких-либо конкретных результатов от встречи в Дубае.
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