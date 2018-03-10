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    В Москве началось строительство уникального моста. Москва, образование, строительство, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве началось строительство уникального моста

    В Москве началось строительство уникального моста

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    • Фото: @MosSobyanin / twitter.com
    В Москве началось строительство уникального моста

    В Москве началось строительство уникального моста

    В Москве началось строительство уникального моста
    • Фото: @MosSobyanin / twitter.com

      • Инвестор проекта развития бывшей территории завода «Серп и молот» приступил к строительству уникального моста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

      Мост, который появится на месте бывшего завода «Серп и молот» в столице, будет состоять из двух независимых пролетов. Один — для движения легковушек и велосипедов, а второй — для пешеходов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter.

      Мост пройдет над парком «Зеленая река».

      В 2016 году в мэрии рассказали что в промзоне бывшего завода «Серп и молот» появятся множество парков, скверов и озелененных территорий. Ключевым элементом новой застройки станет центральный публичный парк «Зеленая река» длиной 2 км. Также на месте завода возведут объекты общей площадью 1,5 млн кв. метров — это жилье, коммерческая недвижимость и два крупных общественно-деловых центра. Реновация промзоны может быть завершена в 2021 году.

      Ранее Собянин сообщил, что на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве в 2019 году будет построена крупнейшая в России школа на 2500 учеников.

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