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    В Москве построят самую большую школу в России

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    В Москве построят самую большую школу в России

    В Москве построят самую большую школу в России

    Крупнейшая в России школа будет построена на юге Москвы в 2019 году.

    Самая большая школа в России на 2500 учеников будет построена на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят».

    Мэр уточнил, что на базе школы развернется детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.



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