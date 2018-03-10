В Москве построят самую большую школу в России

Крупнейшая в России школа будет построена на юге Москвы в 2019 году.
Самая большая школа в России на 2500 учеников будет построена на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Об этом сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят».
Мэр уточнил, что на базе школы развернется детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.
Ранее в эксклюзивном интервью НТВ столичный градоначальник рассказал, что ВДНХ станет самым притягательным местом России и мира.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят».
Мэр уточнил, что на базе школы развернется детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.
В следующем году на территории бывшей промзоны #ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.
Ранее в эксклюзивном интервью НТВ столичный градоначальник рассказал, что ВДНХ станет самым притягательным местом России и мира.
Комментарии