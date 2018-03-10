Историк рассказал, как снимок челюсти Гитлера помог доказать его смерть

Американский профессор, посетивший в
2000-х годах Центральный архив ФСБ, доказал самоубийство Гитлера с помощью неизвестного ранее рентгеновского снимка.
Об этом агентству РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института российской истории РАН Василий Христофоров.
По словам Христофорова, в 2000-х годах в Центральный архив ФСБ России приехал американский исследователь, «профессор в погонах», чтобы поработать с материалами, связанными с обстоятельствами смерти Гитлера. В частности, он попросил показать ему фрагменты челюсти фюрера. При этом оказалось, что с собой у профессора был рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера.
Снимок был собственностью американских спецслужб и нигде ранее не упоминался. После сравнения снимка и фрагментов челюсти исследователь заявил об их идентичности.
Василий Христофоров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН: «Если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла».
Христофоров подчеркнул, что в настоящий момент учеными убедительно доказано, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Все остальные версии о его судьбе не имеют никаких оснований.
Ранее волна слухов об Адольфе Гитлере вновь захлестнула мир. Поводом стал рассекреченный архив ЦРУ, на который наткнулись журналисты. После этого исследователи снова начали утверждать, что Гитлеру удалось бежать и он чуть ли не до конца 1970-х годов благополучно жил в Латинской Америке. Однако объективных доказательств этому нет.
По словам Христофорова, в 2000-х годах в Центральный архив ФСБ России приехал американский исследователь, «профессор в погонах», чтобы поработать с материалами, связанными с обстоятельствами смерти Гитлера. В частности, он попросил показать ему фрагменты челюсти фюрера. При этом оказалось, что с собой у профессора был рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера.
Снимок был собственностью американских спецслужб и нигде ранее не упоминался. После сравнения снимка и фрагментов челюсти исследователь заявил об их идентичности.
Василий Христофоров, главный научный сотрудник Института российской истории РАН: «Если бы результаты не совпали, думаю, обязательно поднялась бы шумиха. А так он уехал, и нигде информация об этом визите не прошла».
Христофоров подчеркнул, что в настоящий момент учеными убедительно доказано, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Все остальные версии о его судьбе не имеют никаких оснований.
Ранее волна слухов об Адольфе Гитлере вновь захлестнула мир. Поводом стал рассекреченный архив ЦРУ, на который наткнулись журналисты. После этого исследователи снова начали утверждать, что Гитлеру удалось бежать и он чуть ли не до конца 1970-х годов благополучно жил в Латинской Америке. Однако объективных доказательств этому нет.
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