Эксперты раскритиковали теорию о том, что Гитлер не умер в 1945 году

Рассекреченные документы ЦРУ подтверждают версию о том, что Гитлер не покончил с собой, а бежал в Латинскую Америку. Можно ли верить фотографии, на которой человек, похожий на фюрера, снят в Колумбии в 1954 году?
Волна слухов об Адольфе Гитлере вновь захлестнула мир. Поводом стал рассекреченный архив ЦРУ, на который наткнулись журналисты. На самом деле, версия о том, что Гитлер после поражения Германии во Второй мировой не покончил с собой, а бежал в Латинскую Америку, не нова. Она опровергалась и вновь появлялась. Но на этот раз, как сообщается, в материалах есть не только донесение агента, который якобы общался с Гитлером много позже войны, но и фотографии. Сколько же в этом правды? Как на самом деле закончил свои дни основатель одной из самых кровавых идеологий в истории? Специальный репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.
Это фотография из рассекреченных архивов ЦРУ. Качество снимка сомнительное: интерьер, в котором он сделан, не различим вовсе. А вот черты лица человека справа уж слишком напоминают главного преступника ХХ века.
Снимок якобы сделан в Колумбии в 1954 году, через 9 лет после окончания войны.
Скотт Беннет, бывший сотрудник Госдепартамента США: «Я слышал от многих академиков, как тщательно они изучали теорию, что Адольф Гитлер сбежал из Германии на самолете, потом на подводной лодке в Южную Америку, где он жил до
60–70-х. Много спекуляций и разговоров на эту тему».
Неизвестная прежде фотография вызвала очередную волну разговоров. Историки начали разбираться в деталях. Вроде бы, снимок сделал некий человек по имени Филипп Ситроен, а потом передал его агенту ЦРУ. Тот отправил его в штаб-квартиру, где историю сочли фантастической, но фотографию зачем-то сохранили.
Константин Залесский, историк: «Слухов всегда в разведке очень много. Разведка собирает всю информацию, потом ее оценивает, проверяет. Но мусора всегда очень много. И вот это один из примеров такого мусора».
По официальной версии, Гитлер отравился в бункере в окруженном Берлине, незадолго до падения города. Версию не раз пытались оспорить. Каких только легенд не появлялось. Тем более, что формальный повод для них, вроде бы, убедительный. Газеты сообщили 2 мая 1945 года, что Гитлер мертв. Но живым фюрера на экранах видели миллионы. А мертвым? И за 70 с лишним лет не только множились мифы о жизни Гитлера после смерти, но и существовало реальное дело под названием «Миф»: повторное расследование обстоятельств смерти Гитлера советскими спецслужбами.
Дело «Миф» — само по себе мифическое: зачем-то же понадобилось в 1946 году заново расследовать исчезновение Адольфа Гитлера? Да еще и заводить на него формуляр, как на военнопленного, то есть, живого?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это фотография из рассекреченных архивов ЦРУ. Качество снимка сомнительное: интерьер, в котором он сделан, не различим вовсе. А вот черты лица человека справа уж слишком напоминают главного преступника ХХ века.
Снимок якобы сделан в Колумбии в 1954 году, через 9 лет после окончания войны.
Скотт Беннет, бывший сотрудник Госдепартамента США: «Я слышал от многих академиков, как тщательно они изучали теорию, что Адольф Гитлер сбежал из Германии на самолете, потом на подводной лодке в Южную Америку, где он жил до
Неизвестная прежде фотография вызвала очередную волну разговоров. Историки начали разбираться в деталях. Вроде бы, снимок сделал некий человек по имени Филипп Ситроен, а потом передал его агенту ЦРУ. Тот отправил его в штаб-квартиру, где историю сочли фантастической, но фотографию зачем-то сохранили.
Константин Залесский, историк: «Слухов всегда в разведке очень много. Разведка собирает всю информацию, потом ее оценивает, проверяет. Но мусора всегда очень много. И вот это один из примеров такого мусора».
По официальной версии, Гитлер отравился в бункере в окруженном Берлине, незадолго до падения города. Версию не раз пытались оспорить. Каких только легенд не появлялось. Тем более, что формальный повод для них, вроде бы, убедительный. Газеты сообщили 2 мая 1945 года, что Гитлер мертв. Но живым фюрера на экранах видели миллионы. А мертвым? И за 70 с лишним лет не только множились мифы о жизни Гитлера после смерти, но и существовало реальное дело под названием «Миф»: повторное расследование обстоятельств смерти Гитлера советскими спецслужбами.
Дело «Миф» — само по себе мифическое: зачем-то же понадобилось в 1946 году заново расследовать исчезновение Адольфа Гитлера? Да еще и заводить на него формуляр, как на военнопленного, то есть, живого?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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