Илон Маск представил проект метро будущего

Основатель Tesla и SpaceX представил систему подземного общественного транспорта, который должен стать альтернативой метро.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск представил проект метрополитена будущего. По задумке, новый городской транспорт должен представлять собой систему подземных тоннелей, по которым будут перемещаться автобусы, работающие на электричестве. Посадка пассажиров будет производиться на земле, автобусы будут спускаться под землю с помощью лифтов. Это сделано для того, чтобы не тратить средства и место в городе на строительство станций: такая остановка должна занимать пространство, примерно равное парковочному месту, объяснил Маск на своей странице в Twitter.
Новый транспорт пока существует только в виде проекта, но его разработкой уже занимается проходческая и строительная компания Маска The Boring Company. Планируется, что под землей автобусы будут развивать скорость до 200 км/ч. Транспорт предназначен в первую очередь для пешеходов и велосипедистов, однако впоследствии на нем можно будет перевозить и автомобили, сообщил Маск.
Новый транспорт пока существует только в виде проекта, но его разработкой уже занимается проходческая и строительная компания Маска The Boring Company. Планируется, что под землей автобусы будут развивать скорость до 200 км/ч. Транспорт предназначен в первую очередь для пешеходов и велосипедистов, однако впоследствии на нем можно будет перевозить и автомобили, сообщил Маск.
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