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    Компания Илона Маска заработала $300 тыс. на продаже кепок

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    • Фото: boringcompany.com
    Компания Илона Маска заработала $300 тыс. на продаже кепок

    Компания Илона Маска заработала $300 тыс. на продаже кепок

    Компания Илона Маска заработала $300 тыс. на продаже кепок
  • Фото: boringcompany.com

    • Компания Илона Маска под названием The Boring Company собрала 300 тысяч долларов на продаже бейсболок со своим логотипом.

    Проходческая и строительная компания Илона Маска The Boring Company с октября заработала 300 тысяч долларов на продаже кепок с логотипом. Об этом основатель компании сообщил на своей странице в Twitter.

    Причиной ажиотажа стала надпись на бейсболках: с одной стороны, она указывает на деятельность компании, с другой стороны, ее можно прочитать как «скучная компания».

    Илон Маск: «Спасибо, что покупаете наши суперскучные кепки. Все средства пойдут на дальнейшее бурение».




    The Boring Company была создана после того, как у Маска появились планы построить под Лос-Анджелесом сеть транспортных туннелей. В октябре бейсболки поступили в продажу, и Маск назвал это «первичным размещением, по аналогии с размещением токенов на бирже криптовалют, передает „Интерфакс“». The Boring Company должна стать частью проекта вакуумной транспортной системы Hyperloop.

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