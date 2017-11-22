Компания Илона Маска заработала $300 тыс. на продаже кепок

Компания Илона Маска под названием The Boring Company собрала 300 тысяч долларов на продаже бейсболок со своим логотипом.
Проходческая и строительная компания Илона Маска The Boring Company с октября заработала 300 тысяч долларов на продаже кепок с логотипом. Об этом основатель компании сообщил на своей странице в Twitter.
Причиной ажиотажа стала надпись на бейсболках: с одной стороны, она указывает на деятельность компании, с другой стороны, ее можно прочитать как «скучная компания».
Илон Маск: «Спасибо, что покупаете наши суперскучные кепки. Все средства пойдут на дальнейшее бурение».
The Boring Company была создана после того, как у Маска появились планы построить под Лос-Анджелесом сеть транспортных туннелей. В октябре бейсболки поступили в продажу, и Маск назвал это «первичным размещением, по аналогии с размещением токенов на бирже криптовалют, передает „Интерфакс“». The Boring Company должна стать частью проекта вакуумной транспортной системы Hyperloop.
Причиной ажиотажа стала надпись на бейсболках: с одной стороны, она указывает на деятельность компании, с другой стороны, ее можно прочитать как «скучная компания».
Илон Маск: «Спасибо, что покупаете наши суперскучные кепки. Все средства пойдут на дальнейшее бурение».
Initial Hat Offering going great w over $300k in hat sales already! Thanks for buying our super boring hat. You rock, figuratively & literally. All cash goes directly towards more boring.— Elon Musk (@elonmusk) 21 ноября 2017 г.
The Boring Company была создана после того, как у Маска появились планы построить под Лос-Анджелесом сеть транспортных туннелей. В октябре бейсболки поступили в продажу, и Маск назвал это «первичным размещением, по аналогии с размещением токенов на бирже криптовалют, передает „Интерфакс“». The Boring Company должна стать частью проекта вакуумной транспортной системы Hyperloop.
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