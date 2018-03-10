Захарова рассказала НТВ, как отстояла свою честь перед депутатом Слуцким

Официальный представитель МИД Мария Захарова в последние пару дней взрывает информационное поле не заявлениями МИДа, а беседами о проблемах домогательства к женщинам и конкретно о депутате Слуцком.
По словам Марии Захаровой, проблема домогательств к женщинам есть во многих профессиональных сферах, в том числе в дипломатии и политике.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас».
Захарова рассказала корреспонденту НТВ Николаю Дубинину, что история с депутатом Леонидом Слуцким, которого сразу несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, коснулась и ее. По ее словам, около пяти лет назад Слуцкий невежливо повел себя с ней.
Мария Захарова: «В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали».
Захарова добавила, что впоследствии смогла разобраться с этой ситуацией самостоятельно.
Мария Захарова: «Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно».
По словам Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права, даже если тебя не слышат.
Мария Захарова: «Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного».
Подробности — в сюжете программы НТВ «Центральное телевидение».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас».
Захарова рассказала корреспонденту НТВ Николаю Дубинину, что история с депутатом Леонидом Слуцким, которого сразу несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, коснулась и ее. По ее словам, около пяти лет назад Слуцкий невежливо повел себя с ней.
Мария Захарова: «В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали».
Захарова добавила, что впоследствии смогла разобраться с этой ситуацией самостоятельно.
Мария Захарова: «Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно».
По словам Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права, даже если тебя не слышат.
Мария Захарова: «Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного».
Подробности — в сюжете программы НТВ «Центральное телевидение».
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