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    Захарова рассказала НТВ, как отстояла свою честь перед депутатом Слуцким

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    Захарова рассказала НТВ, как отстояла свою честь перед депутатом Слуцким

    Захарова рассказала НТВ, как отстояла свою честь перед депутатом Слуцким

    Захарова рассказала НТВ, как отстояла свою честь перед депутатом Слуцким

      Официальный представитель МИД Мария Захарова в последние пару дней взрывает информационное поле не заявлениями МИДа, а беседами о проблемах домогательства к женщинам и конкретно о депутате Слуцком.

      По словам Марии Захаровой, проблема домогательств к женщинам есть во многих профессиональных сферах, в том числе в дипломатии и политике.

      Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас».

      Захарова рассказала корреспонденту НТВ Николаю Дубинину, что история с депутатом Леонидом Слуцким, которого сразу несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, коснулась и ее. По ее словам, около пяти лет назад Слуцкий невежливо повел себя с ней.

      Мария Захарова: «В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали».

      Захарова добавила, что впоследствии смогла разобраться с этой ситуацией самостоятельно.

      Мария Захарова: «Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно».

      По словам Захаровой, в подобных ситуациях нужно отстаивать свои права, даже если тебя не слышат.

      Мария Захарова: «Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного».

      Подробности — в сюжете программы НТВ «Центральное телевидение».

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