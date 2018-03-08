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    Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные переживания

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные переживания

    Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные переживания

    Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные переживания
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 Марта и попросил прощения у тех, кого заставил переживать.

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 Марта и попросил прощения у тех, кого заставил переживать.

    Леонид Слуцкий разместил в своем Facebook поздравление с 8 Марта. В нем он попросил прощения у женщин, которым причинил переживания, и подчеркнул, что это произошло не по злому умыслу.

    Леонид Слуцкий: «Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу».

    Дорогие женщины!

    От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и про…

    Опубликовано Леонидом Слуцким 8 марта 2018 г.


    Ранее несколько журналисток, работающих в Госдуме, заявили, что подверглись домогательствам со стороны Слуцкого. Сам он эти обвинения отрицал. В результате в комиссию по вопросам депутатской этики были направлены жалобы.

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