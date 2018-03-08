Слуцкий попросил прощения у женщин за причиненные переживания

Дорогие женщины!



От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и про… Опубликовано Леонидом Слуцким 8 марта 2018 г.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 Марта и попросил прощения у тех, кого заставил переживать.Леонид Слуцкий разместил в своем Facebook поздравление с 8 Марта. В нем он попросил прощения у женщин, которым причинил переживания, и подчеркнул, что это произошло не по злому умыслу.: «Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу».Ранее несколько журналисток, работающих в Госдуме, заявили, что подверглись домогательствам со стороны Слуцкого. Сам он эти обвинения отрицал. В результате в комиссию по вопросам депутатской этики были направлены жалобы.