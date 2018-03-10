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    СМИ опубликовали первые данные о причине крушения Ан-26 в Сирии

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    СМИ опубликовали первые данные о причине крушения Ан-26 в Сирии

    СМИ опубликовали первые данные о причине крушения <nobr>Ан-26</nobr> в Сирии

    Причиной крушения российского военно-транспортного самолета в Сирии могла стать поломка закрылков.

    Первые результаты расследования крушения российского военно-транспортного самолета в Сирии подтверждают: причиной крушения стала техническая неисправность. Предполагается, что при заходе на посадку самолет резко накренился из-за повреждения закрылков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

    Источник: «Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров».

    Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны заявили, что «огневого воздействия по самолету не было». Техническая неисправность была одной из основных версий причины крушения.

    смотретьМинобороны: жертвами крушения Ан-26 в Сирии стали генерал-майор и 26 офицеров
    Минобороны: жертвами крушения Ан-26 в Сирии стали генерал-майор и 26 офицеров
    Всего на борту Ан-26 находились 39 человек, среди них были 27 офицеров. Все они погибли. В Минобороны подчеркнули, что гражданских лиц на борту самолета не было.

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