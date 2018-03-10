СМИ опубликовали первые данные о причине крушения Ан-26 в Сирии

Причиной крушения российского
военно-транспортного самолета в Сирии могла стать поломка закрылков.
Первые результаты расследования крушения российского военно-транспортного самолета в Сирии подтверждают: причиной крушения стала техническая неисправность. Предполагается, что при заходе на посадку самолет резко накренился из-за повреждения закрылков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.
Источник: «Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров».
Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны заявили, что «огневого воздействия по самолету не было». Техническая неисправность была одной из основных версий причины крушения.
Всего на борту Ан-26 находились 39 человек, среди них были 27 офицеров. Все они погибли. В Минобороны подчеркнули, что гражданских лиц на борту самолета не было.
Источник: «Предполагается, что при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров».
Самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны заявили, что «огневого воздействия по самолету не было». Техническая неисправность была одной из основных версий причины крушения.
Всего на борту Ан-26 находились 39 человек, среди них были 27 офицеров. Все они погибли. В Минобороны подчеркнули, что гражданских лиц на борту самолета не было.
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