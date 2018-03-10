Установлена личность человека, захватившего заложников в Калифорнии

Полиция установила личность вооруженного мужчины, захватившего заложников в центре для ветеранов в городе Юнтвиль, Калифорния. Об этом заявил шериф округа Напа Джон Робертсон.
Джон Робертсон, шериф округа Напа: «Мы установили его личность, однако пока не можем обнародовать».
По словам Робертсона, установить контакт со злоумышленникам правоохранителям до сих пор не удалось, хотя они предприняли немало попыток.
Шериф подтвердил, что вооруженный винтовкой мужчина удерживает в здании трех человек. Все они работники центра для ветеранов. Данных о состоянии заложников у властей пока нет. Робертсон также уточнил, что изначально злоумышленник захватил больше заложников, но позже отпустил несколько человек, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что человек с винтовкой и в бронежилете был замечен возле центра для ветеранов в Юнтвиле. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников. Здание было окружено, все входы и выходы перекрыты.
По словам Робертсона, установить контакт со злоумышленникам правоохранителям до сих пор не удалось, хотя они предприняли немало попыток.
Шериф подтвердил, что вооруженный винтовкой мужчина удерживает в здании трех человек. Все они работники центра для ветеранов. Данных о состоянии заложников у властей пока нет. Робертсон также уточнил, что изначально злоумышленник захватил больше заложников, но позже отпустил несколько человек, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что человек с винтовкой и в бронежилете был замечен возле центра для ветеранов в Юнтвиле. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников. Здание было окружено, все входы и выходы перекрыты.
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