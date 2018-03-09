Неизвестный захватил заложников в центре для ветеранов в Калифорнии

Вооруженный мужчина взял в заложники трех человек в центре для ветеранов в городе Юнтвиль, Калифорния. Об этом сообщил представитель местной службы пожарной охраны.
По информации местных СМИ, возле здания центра, где проживают около тысячи пожилых ветеранов и инвалидов из числа участников войн, был замечен мужчина в бронежилете и с автоматическим оружием. Якобы были слышны выстрелы, передает AP.
В Twitter местного управления шерифа опубликовано сообщение с предупреждением, что к комплексу в данный момент приближаться не следует. Однако никаких подробностей не сообщается.
Politics: California officials report hostages taken in ‘active shooter situation’ at veterans’ home https://t.co/Jc2uLCHvmm pic.twitter.com/HUNb0MOl29— Clinton Discovery (@ClintonDiscover) 9 марта 2018 г.
В Twitter местного управления шерифа опубликовано сообщение с предупреждением, что к комплексу в данный момент приближаться не следует. Однако никаких подробностей не сообщается.
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