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    Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту четыре спутника связи

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    <nobr>Ракета-носитель</nobr> «Союз» успешно вывела на орбиту четыре спутника связи

    Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту четыре спутника связи

    <nobr>Ракета-носитель</nobr> «Союз» успешно вывела на орбиту четыре спутника связи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б», стартовавшая 9 марта с космодрома в Куру, вывела на орбиту четыре спутника связи. Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт.

    Люс Фабрегетт, вице-президент Arianespaceпо вопросам миссий, операций и закупок: «Все четыре спутника успешно отделились от ракеты и вышли на орбиту. Поздравляю всех партнеров с этим успехом. Я бы хотела выразить благодарность нашим российским партнерам, в частности госкорпорации „Роскосмос“, РКЦ „Прогресс“, за сотрудничество».

    Выведенные на орбиту спутники серии O3b MEO созданы корпорацией Thales Alenia Space. Они стали частью коммуникационной системы, которая принадлежит люксембургскому оператору SES. Аппараты должны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в Интернет жителей удаленных регионов.

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