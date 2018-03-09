Российская ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя европейскими телекоммуникационными спутниками связи стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, департаменте Франции в Южной Америке.
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Российская ракета-носитель «Союз» стартовала на полчаса позже запланированного времени из-за неблагоприятных погодных условий. Причиной переноса запуска стал сильный ветер на высоте 10 км, передает «Интерфакс». Запуск состоялся с космодрома Гвианского космического центра в 14:10 по времени Куру (20:10 мск).
«Союз» выведет на орбиту четыре телекоммуникационных европейских спутника серии O3b MEO для оператора SES. Вывод аппаратов на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ». Спутники начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после старта.
Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи. Аппараты должны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в Интернет жителей удаленных регионов.
«Союз» выведет на орбиту четыре телекоммуникационных европейских спутника серии O3b MEO для оператора SES. Вывод аппаратов на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ». Спутники начнут отделяться от разгонного блока через 2 часа после старта.
Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи. Аппараты должны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в Интернет жителей удаленных регионов.
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