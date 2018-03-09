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    Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Андрей Варенков
    Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

    Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»

    Дебютный гол Дзюбы помог «Арсеналу» победить «Амкар»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Андрей Варенков

    • Футболисты тульского «Арсенала» обыграли пермский «Амкар» в матче 22-го тура чемпионата России.

    Крайне богатая на события встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». Счет в матче открыл Артём Дзюба на 11-й минуте. Форвард отправил мяч в сетку на добивании после того, как его же удар с пенальти парировал голкипер пермяков Дмитрий Хомич. Этот гол стал дебютным для Дзюбы в составе «Арсенала».

    На 81-й минуте Хомич отразил еще один пенальти — с точки бил замбийский нападающий «Арсенала» Эванс Кангва. Этому предшествовали два удаления — на 77-й минуте прямую красную карточку получил нигерийский полузащитник пермяков Фегор Огуде, который провел на поле после замены всего три минуты, а на 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков.

    Через две минуты после нереализованного пенальти Сергей Ткачёв удвоил преимущество «Арсенала», отличившись с передачи Дзюбы.

    «Арсенал» после этой победы поднялся на шестое место, набрав 31 очко. «Амкар» с 22 очками идет 14-м.

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