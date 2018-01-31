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    Нападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал». Санкт-Петербург, ФК Арсенал Тула, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал»

    Нападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал»

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    Нападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал»

    Нападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал»

    Нападающий Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал»

      Длительная история с новым клубом, в который должен перейти нападающий петербургского «Зенита» Артёма Дзюба, сегодня завершилась.

      Оставшуюся часть сезона Артём Дзюба проведет в аренде в тульском «Арсенале». Там уже подтвердили этот факт и сообщили, что Дзюба выбрал себе 24-й номер. По условиям арендного соглашения, Артём не сможет сыграть в 27-м туре, когда туляки на своем поле будут принимать сине-бело-голубых.

      Неофициально сообщается, что ради перехода Дзюба пошел на существенное сокращение зарплаты фактически в два раза.

      Напомним: нападающий провел за «Зенит» 102 официальные встречи, в которых забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи. Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба стал обладателем Кубка России, дважды выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал бронзовые медали Премьер-лиги. «Зенит» пожелал футболисту удачи в составе новой команды.

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