Боевики снова помешали мирным сирийцам покинуть Восточную Гуту

Ситуация в Восточной Гуте остается тяжелой. Боевики продолжают обстреливать Дамаск и его пригороды, лишая мирных сирийцев возможности покинуть анклав через гуманитарный коридор.
По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимира Золотухина, боевики ведут огонь по мирным жителям вблизи пунктов пропуска, в том числе и во время гуманитарных пауз. Имеются погибшие и раненые, их количество в настоящее время установить не удается в связи с непрекращающимися обстрелами.
Владимир Золотухин, представитель ЦПВС: «Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов. За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено по городу 18 мин, в результате получили ранения два мирных жителя».
Доведенные до отчаяния местные жители собираются на стихийные акции протеста, они требует от боевиков предоставить им возможность выйти из анклава, сообщает РИА Новости.
Владимир Золотухин: «Мы настаиваем на недопустимости удержания мирных жителей Восточной Гуты, желающих выйти через пункты пропуска, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности».
С 09:00 до 14:00 по местному времени действует 11-я гуманитарная пауза для выхода мирного населения через коридор, который также открыт для боевиков с их семьями. Накануне сообщалось, что под обстрел в Восточной Гуте попали местные жители, а также российские и западные журналисты.
Владимир Золотухин, представитель ЦПВС: «Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска и ближайших пригородов. За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты было выпущено по городу 18 мин, в результате получили ранения два мирных жителя».
Доведенные до отчаяния местные жители собираются на стихийные акции протеста, они требует от боевиков предоставить им возможность выйти из анклава, сообщает РИА Новости.
Владимир Золотухин: «Мы настаиваем на недопустимости удержания мирных жителей Восточной Гуты, желающих выйти через пункты пропуска, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности».
С 09:00 до 14:00 по местному времени действует 11-я гуманитарная пауза для выхода мирного населения через коридор, который также открыт для боевиков с их семьями. Накануне сообщалось, что под обстрел в Восточной Гуте попали местные жители, а также российские и западные журналисты.
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