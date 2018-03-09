В Совфеде прокомментировали призыв сенаторов из США начать переговоры

Призыв сенаторов США к переговорам с Россией после заявлений президента Владимира Путина о новом вооружении прокомментировали в Совете Федерации.
Константин Косачёв, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки „позитивного“, а не „негативного“ парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны».
Сенатор отметил, что для США и России существуют одинаковые угрозы в современном мире и страны не являются угрозой друг для друга. Однако, по его словам, последнее станет существенным только после того, как в Вашингтоне поймут, что у обеих стран общие угрозы.
Ранее несколько сенаторов направили на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона письмо, в котором призвали его продолжить переговоры с Россией по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений президента РФ Владимира Путина. Данное обращение подписали четверо из ста членов верхней палаты конгресса — демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайэн Файнстайн, а также независимый сенатор Берни Сандерс.
Сенатор отметил, что для США и России существуют одинаковые угрозы в современном мире и страны не являются угрозой друг для друга. Однако, по его словам, последнее станет существенным только после того, как в Вашингтоне поймут, что у обеих стран общие угрозы.
Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессмено…Опубликовано Константином Косачевым 8 марта 2018 г.
Ранее несколько сенаторов направили на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона письмо, в котором призвали его продолжить переговоры с Россией по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после заявлений президента РФ Владимира Путина. Данное обращение подписали четверо из ста членов верхней палаты конгресса — демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Дайэн Файнстайн, а также независимый сенатор Берни Сандерс.
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