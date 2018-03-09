Любить по-русски — 2 <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Любить по-русски — 2 16+
    •  

    Сенаторы призвали Госдеп начать переговоры с РФ после слов Путина о новом оружии

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Сенаторы призвали Госдеп начать переговоры с РФ после слов Путина о новом оружии

    Сенаторы призвали Госдеп начать переговоры с РФ после слов Путина о новом оружии

    Сенаторы призвали Госдеп начать переговоры с РФ после слов Путина о новом оружии
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Американские сенаторы-демократы считают, что США должны срочно начать диалог с Россией по стратегической стабильности несмотря на все разногласия. Они обратились с соответствующим заявлением к госсекретарю Рексу Тиллерсону после слов президента Владимира Путина о новом оружии.

    Из заявления сенаторов США: «Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют ситуацию, если будут развернуты».

    Письмо к Тиллерсону подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс, передает ТАСС.

    Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru