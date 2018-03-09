Сенаторы призвали Госдеп начать переговоры с РФ после слов Путина о новом оружии

Американские
сенаторы-демократы считают, что США должны срочно начать диалог с Россией по стратегической стабильности несмотря на все разногласия. Они обратились с соответствующим заявлением к госсекретарю Рексу Тиллерсону после слов президента Владимира Путина о новом оружии.
Из заявления сенаторов США: «Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют ситуацию, если будут развернуты».
Письмо к Тиллерсону подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс, передает ТАСС.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
Письмо к Тиллерсону подписали сенаторы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс, передает ТАСС.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, не имеющих аналогов в мире. Позже в интервью телеканалу NBC глава государства заявил, что испытания всех упомянутых образцов прошли успешно. При этом некоторые из них уже поставлены войскам и находятся в боеготовности, а некоторые — «требуют тонкой наладки и доработки».
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