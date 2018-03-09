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    Снежная буря оставила без света более миллиона американцев. США, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнежная буря оставила без света более миллиона американцев

    Снежная буря оставила без света более миллиона американцев

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    Снежная буря оставила без света более миллиона американцев

    Снежная буря оставила без света более миллиона американцев

    Снежная буря оставила без света более миллиона американцев

      На северо-восточное побережье США обрушилась мощная буря. Под ударом стихии оказались сразу несколько штатов.

      Больше всех пострадал Массачусетс. Порывистый ветер и сильные снегопады оставили без света больше миллиона американцев. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 60 сантиметров. Из-за непогоды по всему северо-восточному побережью отменили почти 3 тысячи авиарейсов. Местные жители выкладывают в интернете кадры того, как они откапывают свои машины.

      С трудностями столкнулась и женская баскетбольная команда университета Филадельфии. Спортсменки направлялись на турнир в Коннектикут, но их автобус застрял на трассе. Девушки не растерялись, вышли на улицу и все вместе вытолкали автобус, а затем спокойно продолжили путешествие.

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