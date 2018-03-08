В США из-за снежной бури отменили более трех тысяч авиарейсов

Более 3100 авиарейсов отменены в Соединенных Штатах
из-за разбушевавшейся стихии. Еще около 10 тысяч самолетов поднялись в небо с задержкой. Об этом сообщается на сайте FlightAware.
В пресс-службе аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке уточнили, что из-за сильного ветра могут быть отменены и другие рейсы.
Ранее сообщалось, что шторм «Райли» обрушился на 15 штатов. Среди них Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания. Циклон принес с собой сильные порывы ветра, в одних районах — наводнения, а в других — снегопады.
Wind conditions at #JFK continue to cause some departure delays. Approximately 160 flights remain scheduled from now until 4 AM, but additional cancellations could occur. Please continue to check with your airline for updated flight status.— Kennedy Airport (@JFKairport) 8 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что шторм «Райли» обрушился на 15 штатов. Среди них Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания. Циклон принес с собой сильные порывы ветра, в одних районах — наводнения, а в других — снегопады.
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