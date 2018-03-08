Чума <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Чума 16+
    •  

    В США из-за снежной бури отменили более трех тысяч авиарейсов

    1 комментарий

    В США из-за снежной бури отменили более трех тысяч авиарейсов

    В США <nobr>из-за</nobr> снежной бури отменили более трех тысяч авиарейсов

    Более 3100 авиарейсов отменены в Соединенных Штатах из-за разбушевавшейся стихии. Еще около 10 тысяч самолетов поднялись в небо с задержкой. Об этом сообщается на сайте FlightAware.

    В пресс-службе аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке уточнили, что из-за сильного ветра могут быть отменены и другие рейсы.


    смотретьУраганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»
    Ураганы, снегопады, наводнения: на восток США обрушился шторм «Райли»
    Ранее сообщалось, что шторм «Райли» обрушился на 15 штатов. Среди них Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс и Пенсильвания. Циклон принес с собой сильные порывы ветра, в одних районах — наводнения, а в других — снегопады.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru