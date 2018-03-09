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    В Белом доме подтвердили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    В Белом доме подтвердили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

    В Белом доме подтвердили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

    В Белом доме подтвердили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    По словам Сандерс, время и место встречи на данный момент еще не согласованы, передает РИА Новости.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Он (Трамп, — ред.) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться».

    смотретьКНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    КНДР и Южная Корея договорились о первой встрече своих лидеров
    Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация, посетившая Вашингтон после визита в КНДР, передала Дональду Трампу личное письмо от Ким Чен Ына с предложением провести личную встречу. Трамп дал свое согласие на переговоры.

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