В Белом доме подтвердили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент Дональд Трамп готов встретиться с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
По словам Сандерс, время и место встречи на данный момент еще не согласованы, передает РИА Новости.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Он (Трамп, — ред.) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться».
Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация, посетившая Вашингтон после визита в КНДР, передала Дональду Трампу личное письмо от Ким Чен Ына с предложением провести личную встречу. Трамп дал свое согласие на переговоры.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Он (Трамп, — ред.) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться».
Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация, посетившая Вашингтон после визита в КНДР, передала Дональду Трампу личное письмо от Ким Чен Ына с предложением провести личную встречу. Трамп дал свое согласие на переговоры.
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