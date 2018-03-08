С замороженных счетов режима Каддафи в Бельгии исчезли миллиарды евро

Более 10 млрд евро исчезли с замороженных счетов бельгийского банка Euroclear Bank. Активы контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Как сообщают бельгийские СМИ, по состоянию на 29 ноября 2013 года на счетах находилось 16,1 млрд евро. В свое время они были открыты для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. Осенью 2017 года следствие решило арестовать эти средства в рамках дела об отмывании денег. Но оказалось, что на счетах осталось всего около 5 млрд евро.
В министерстве финансов Бельгии заявили, что власти не принимали решения о разморозке активов, замороженных по решению ООН в 2011 году.
Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет. В октябре 2011 года он был свергнут и убит повстанцами.
В министерстве финансов Бельгии заявили, что власти не принимали решения о разморозке активов, замороженных по решению ООН в 2011 году.
Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет. В октябре 2011 года он был свергнут и убит повстанцами.
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