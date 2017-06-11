«Счастье». Концерт Алексея Чумакова
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  • 11.06, 03:26

    Сын Каддафи освободился из тюрьмы в Ливии

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    Сын Каддафи освободился из тюрьмы в Ливии

    Сын Каддафи освободился из тюрьмы в Ливии

    В Ливии выпустили из тюрьмы сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислама Каддафи.

    Как заявила группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», удерживавшая политика, освобождение произошло из-за объявленной парламентом Ливии всеобщей амнистии. Каддафи-младший покинул город Зинтан, где находился в заключении.

    Родственник бывшего лидера Джамахирии Ахмед Мухареб аль-Каддафи рассказал РИА Новости, что Сейф аль-Ислам действительно покинул тюрьму и находится в безопасном месте.

    После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. Сейф аль-Ислам — один из самых преданных сторонников своего отца, в июле 2015 года он был приговорен к казни.

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