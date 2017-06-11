Сын Каддафи освободился из тюрьмы в Ливии

В Ливии выпустили из тюрьмы сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи — Сейф
аль-Ислама Каддафи.
Как заявила группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», удерживавшая политика, освобождение произошло из-за объявленной парламентом Ливии всеобщей амнистии. Каддафи-младший покинул город Зинтан, где находился в заключении.
Родственник бывшего лидера Джамахирии Ахмед Мухареб аль-Каддафи рассказал РИА Новости, что Сейф аль-Ислам действительно покинул тюрьму и находится в безопасном месте.
После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. Сейф аль-Ислам — один из самых преданных сторонников своего отца, в июле 2015 года он был приговорен к казни.
Родственник бывшего лидера Джамахирии Ахмед Мухареб аль-Каддафи рассказал РИА Новости, что Сейф аль-Ислам действительно покинул тюрьму и находится в безопасном месте.
После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб в ходе бомбежек Триполи. Сейф аль-Ислам — один из самых преданных сторонников своего отца, в июле 2015 года он был приговорен к казни.
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